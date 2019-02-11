Новинки
Беговая дорожка DFC SLIM T-SLБеговая дорожка DFC SLIM T-SL. Двигатель 0,75л.с. Компьютер. Вес пользователя 90 кг
Игровой стол - трансформер DFC FESTIVAL2 48" 12 в 1 JG-GT-54808Стол-трансформер DFC FESTIVAL2 48" 12 в 1. Гарантия 1 год. Стол 122 х 57,8 х 81,3 см
Игровой стол - аэрохоккей DFC Boston2 складной 54" JG-AT-15402Игровой стол - аэрохоккей DFC Boston2 складной 54". Размеры стола: 137 / 145* х 68,5 х 78,7 см.
Игровой стол - аэрохоккей DFC San Jose 72"Игровой стол - аэрохоккей DFC San Jose 72" складной. Размеры стола: 182,8 х 96,5 х 81,3 см.
Шведская стенка Kampfer JoyШведская стенка со скалолазом и пегбордом Kampfer Joy. Нагрузка на стенку до 120 кг. Гарантия 2 года
Шведская стенка Kampfer Jungle Wall BoyШведская стенка со скалодромом Kampfer Jungle Wall. Нагрузка на стенку до 120 кг. Гарантия 2 года
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Шведская стенка Kampfer Helena Wall
Деревянная шведская стенка с креплением к стене. Нагрузка до 120кг. Гарантия 2 года
Трюковой самокат LIMIT LMT 66 NEW
LIMIT LMT 66. Возраст от 7 до 10 лет. Нагрузка 100 кг. Высота руля от пола – 80 см.
Трюковой самокат Limit LMT 01 (2019)
LIMIT LMT 01. Возраст от 7 до 10 лет. Нагрузка 100 кг. max высота руля от пола – 85 см.
Трюковой самокат FOX V-tech01 2019
Fox V-tech01 2019. Нагрузка до 100 кг. Нажимной тормоз. Т-образный руль. Мягкие грипсы и пластиковые баренды.
Шведская стенка ROMANA Next 1 ДСКМ-2С-8.06.Г1.490.18-24
Качественный пристенный спортивный комплекс ROMANA Next 1 для детей с переставляемым турником и подвижными хомутами
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ДСК ROMANA Kometa 5 . Нагрузка до 100 кг. Крепление враспор. Массажные ступени. Размеры: 75 x 86 х 227 - 273 см
Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Wunder
Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Wunder. Нагрузка 100 кг.
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Шведская стенка Kampfer Strong kid CeilingВаша цена - 9800 руб. Распорная шведская стенка Kampfer Strong kid Ceiling. Нагрузка 100 кг. Гарантия 3 года!
Беговая дорожка детская DFC VT-2300Беговая дорожка - тренажер для мышц живота, спины и ног.
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Ворота игровые DFC 8ft Sports GOAL7244AВорота игровые DFC 8ft Sports. Размер ворот 8 х 4 х 6 ft
Ворота игровые DFC Multi-Purpose 12 & 8ftВорота игровые DFC Multi-Purpose 12 & 8ft трансформирующиеся
Ворота DFC GOAL302Ворота DFC GOAL302. Размер ворот 300 х 200h х 130 см
Статьи
11.02.2019
Детские тренажеры
12.01.2019
Выбор шведской стенки (Часть 2)
28.12.2018
Немного о трюковых самокатах
09.12.2018