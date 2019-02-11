Новинки


Беговая дорожка DFC SLIM T-SL  8

Беговая дорожка DFC SLIM T-SL

Беговая дорожка DFC SLIM T-SL. Двигатель 0,75л.с. Компьютер. Вес пользователя 90 кг
18 990.00

Игровой стол - трансформер DFC FESTIVAL2 48" 12 в 1 JG-GT-54808  11

Игровой стол - трансформер DFC FESTIVAL2 48" 12 в 1 JG-GT-54808

Стол-трансформер DFC FESTIVAL2 48" 12 в 1. Гарантия 1 год. Стол 122 х 57,8 х 81,3 см
12 500.00

Игровой стол - аэрохоккей DFC Boston2 складной 54" JG-AT-15402  6

Игровой стол - аэрохоккей DFC Boston2 складной 54" JG-AT-15402

Игровой стол - аэрохоккей DFC Boston2 складной 54". Размеры стола: 137 / 145* х 68,5 х 78,7 см.
8 690.00

Игровой стол - аэрохоккей DFC San Jose 72"  5

Игровой стол - аэрохоккей DFC San Jose 72"

Игровой стол - аэрохоккей DFC San Jose 72" складной. Размеры стола:  182,8 х 96,5 х 81,3 см.
17 500.00

Шведская стенка Kampfer Joy  14

Шведская стенка Kampfer Joy

Шведская стенка со скалолазом и пегбордом Kampfer Joy. Нагрузка на стенку до 120 кг. Гарантия 2 года
21 610.00

Шведская стенка Kampfer Jungle Wall Boy  6

Шведская стенка Kampfer Jungle Wall Boy

Шведская стенка со скалодромом Kampfer Jungle Wall. Нагрузка на стенку до 120 кг. Гарантия 2 года
20 910.00

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Наиболее популярные


Шведская стенка Kampfer Helena Wall 12

Шведская стенка Kampfer Helena Wall

Деревянная шведская стенка с креплением к стене. Нагрузка до 120кг. Гарантия 2 года
10 673.00

Трюковой самокат LIMIT LMT 66 NEW 4

Трюковой самокат LIMIT LMT 66 NEW

LIMIT LMT 66. Возраст от 7 до 10 лет. Нагрузка 100 кг. Высота руля от пола – 80 см.
7 200.00

Трюковой самокат Limit LMT 01 (2019) 4

Трюковой самокат Limit LMT 01 (2019)

LIMIT LMT 01. Возраст от 7 до 10 лет. Нагрузка 100 кг. max высота руля от пола – 85 см.
9 500.00

Трюковой самокат FOX V-tech01 2019 3

Трюковой самокат FOX V-tech01 2019

Fox V-tech01 2019. Нагрузка до 100 кг. Нажимной тормоз. Т-образный руль. Мягкие грипсы и пластиковые баренды.
9 500.00

Шведская стенка ROMANA Next 1 ДСКМ-2С-8.06.Г1.490.18-24 4

Шведская стенка ROMANA Next 1 ДСКМ-2С-8.06.Г1.490.18-24

Качественный пристенный спортивный комплекс ROMANA Next 1 для детей с переставляемым турником и подвижными хомутами
6 600.00

Шведская стенка ROMANA Kometa 5 ДСКМ-2-8.06.Г1.490.18-24 4

Шведская стенка ROMANA Kometa 5 ДСКМ-2-8.06.Г1.490.18-24

ДСК ROMANA Kometa 5 . Нагрузка до 100 кг. Крепление враспор. Массажные ступени. Размеры: 75 x 86 х 227 - 273 см
6 900.00

Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Wunder 4
-7%!

Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Wunder

Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Wunder. Нагрузка 100 кг.
28 860.00

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Товары, на которые действуют специальные предложения

Шведская стенка Kampfer Strong kid Ceiling  4

Шведская стенка Kampfer Strong kid Ceiling

Ваша цена - 9800 руб. Распорная шведская стенка Kampfer Strong kid Ceiling. Нагрузка 100 кг. Гарантия 3 года!
11 645.00

Беговая дорожка детская DFC VT-2300  4

Беговая дорожка детская DFC VT-2300

Беговая дорожка - тренажер для мышц живота, спины и ног.
7 290.00

Шведская стенка ROMANA Karusel S3 01.31.7.06.410.04.00-28  3

Шведская стенка ROMANA Karusel S3 01.31.7.06.410.04.00-28

ДСК ROMANA Karusel S3 . Нагрузка до 100 кг. Крепление к стене. Массажные ступени. Высота: 2,27 м.
8 900.00

Ворота игровые DFC 8ft Sports GOAL7244A  2

Ворота игровые DFC 8ft Sports GOAL7244A

Ворота игровые DFC 8ft Sports. Размер ворот 8 х 4 х 6 ft
8790
7 000.00

Ворота игровые DFC Multi-Purpose 12 & 8ft  3

Ворота игровые DFC Multi-Purpose 12 & 8ft

Ворота игровые DFC Multi-Purpose 12 & 8ft трансформирующиеся
8 500.00

Ворота DFC GOAL302  7

Ворота DFC GOAL302

Ворота DFC GOAL302. Размер ворот 300 х 200h х 130 см
7 300.00

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Юридическая информация

ООО "ММА". Адрес: ул. Флотская, д.74. ИНН: 7743875870 ОГРН: 1137746026571

Сборка

По вопросам сборки обращайтесь к менеджеру по телефону +7 (499) 753-0-754
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