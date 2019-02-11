Стандартная 2.67м Ваша цена 2,67м Высота 3м Ваша цена 3м 21 610.00 В корзину Купить в 1 клик

Шведская стенка со скалолазом и пегбордом Kampfer Joy. Нагрузка на стенку до 120 кг. Гарантия 2 года