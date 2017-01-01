Ваша цена Стандартная 11 990.00 В корзину Купить в 1 клик

KENGOO с внутренней защитной сеткой и яркой расцветкой - оранжевый с черным. Высота батутов серии KANGOO от 65 до 89 см. Нагрузка до 150 кг