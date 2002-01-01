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Беговые дорожки

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Беговая дорожка DFC Strong C4  11

Беговая дорожка DFC Strong C4

Беговая дорожка домашняя DFC Strong C4. Двигатель 2,0 л.с. Компьютер. Вес пользователя до 120 кг
29 000.00

Беговая дорожка DFC SPARKY T590  7

Беговая дорожка DFC SPARKY T590

Беговая дорожка домашняя DFC SPARKY T590. Двигатель 2,0 л.с. Компьютер. Вес пользователя до 120 кг
29 000.00

Беговая дорожка DFC BOSS II T-B2  6

Беговая дорожка DFC BOSS II T-B2

Беговая дорожка реабилитационная DFC BOSS II T-B2. Двигатель 2,0 л.с. Компьютер. Вес пользователя до 159 кг
33 990.00

Беговая дорожка DFC VANDA T580  12

Беговая дорожка DFC VANDA T580

Беговая дорожка DFC VANDA T580 Двигатель до 1,5 л.с. Компьютер. Вес пользователя 120 кг
28 900.00

Беговая дорожка DFC Strong New T-C  6

Беговая дорожка DFC Strong New T-C

Выберите Вашу цену! Беговая дорожка DFC Strong New T-C. Двигатель до 2,0 л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
32 990.00

Беговая дорожка DFC OSLO T-550  5

Беговая дорожка DFC OSLO T-550

Узнайте Вашу цену! Беговая дорожка DFC OSLO T-550. Двигатель до 2,0 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
29 990.00

Беговая дорожка DFC Strong C3  12

Беговая дорожка DFC Strong C3

Узнайте Вашу цену! Беговая дорожка DFC Strong C3. Двигатель до 1,5 л.с. Компьютер. Вес пользователя 120 кг
28 890.00

Беговая дорожка DFC Smart T-280  3

Беговая дорожка DFC Smart T-280

Беговая дорожка DFC Smart T-280. Двигатель до 1,5 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
27 990.00

Беговая дорожка DFC REKORD T190  5

Беговая дорожка DFC REKORD T190

Беговая дорожка DFC REKORD T190. Двигатель до 1,5 л.с. Компьютер. Вес пользователя 120 кг
24 990.00

Беговая дорожка DFC ASTRA T-200  6

Беговая дорожка DFC ASTRA T-200

Беговая дорожка DFC ASTRA T-200. Двигатель до 1,5 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
23 990.00

Беговая дорожка DFC MONZA T125  1

Беговая дорожка DFC MONZA T125

Беговая дорожка DFC MONZA T125. Двигатель до 1,25 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
22 990.00

Беговая дорожка DFC OMEGA T-130  6

Беговая дорожка DFC OMEGA T-130

Беговая дорожка DFC OMEGA T-130. Двигатель до 1,25 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
21 990.00

Беговая дорожка DFC STELLA T-1000  7

Беговая дорожка DFC STELLA T-1000

Беговая дорожка DFC STELLA T-1000. Двигатель до 1,25 л.с. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
20 990.00

Беговая дорожка DFC CAMRY T-105O  12

Беговая дорожка DFC CAMRY T-105O

16400 руб. Беговая дорожка DFC CAMRY T-105O. Двигатель до 1,25 л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
19 990.00

Беговая дорожка DFC CAMRY T-105B  12

Беговая дорожка DFC CAMRY T-105B

15900 руб. Беговая дорожка DFC CAMRY T-105B. Двигатель до 1,25 л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
19 990.00

Беговая дорожка DFC CORSA T-120  7

Беговая дорожка DFC CORSA T-120

15500 руб. Беговая дорожка DFC CORSA T-120. Двигатель 1л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
19 490.00

Беговая дорожка DFC AGILA T99  5

Беговая дорожка DFC AGILA T99

15500 руб. Беговая дорожка DFC AGILA T99. Двигатель 1л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
18 990.00

Беговая дорожка DFC SLIM T-SL  8

Беговая дорожка DFC SLIM T-SL

Беговая дорожка DFC SLIM T-SL. Двигатель 0,75л.с. Компьютер. Вес пользователя 90 кг
18 990.00

Беговая дорожка DFC CAPRI T-103  6

Беговая дорожка DFC CAPRI T-103

Выберите свою цену на сайте. Беговая дорожка DFC T2001B. Двигатель 1л.с. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
18 990.00

Беговая дорожка DFC T2001B  3

Беговая дорожка DFC T2001B

Беговая дорожка DFC T2001B. Нагрузка магнитная 8 уровней. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
15 990.00

Беговая дорожка DFC T2002  5

Беговая дорожка DFC T2002

11750 руб. Беговая дорожка DFC T2002. Нагрузка магнитная 8 уровней. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
14 990.00

Беговая дорожка DFC T1004 механическая  7

Беговая дорожка DFC T1004 механическая

9150 руб. Беговая дорожка DFC T1004. Нагрузка магнитная 8 уровней. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
11 990.00

Беговая дорожка DFC T40  4

Беговая дорожка DFC T40

9150 руб. Беговая дорожка DFC T40. Нагрузка магнитная 3 уровня. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
11 490.00

Беговая дорожка DFC T30  3

Беговая дорожка DFC T30

7990 руб. Беговая дорожка DFC T30. Без нагрузки. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
9 990.00

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