СпортУгол - интернет-магазин спортивных товаров
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Двухколесные самокаты
Двухколесные самокаты
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Trolo
Weelz
Blade
АTEOX
Triumf Active
Размер колес
230
200
205
180
125
230/180
145
Складной
да
Амортизатор
Передний
Передний и задний
Надувные колеса
да
Подножка
да
Светящиеся колеса
да
k
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1
Самокат Trolo Comfort сине-зеленый
Стандартная
Ваша цена
4 500.00
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3
Двухколесный самокат Trolo Lux Quantum 2019
Самокат Trolo Lux Quantum 2019. Нагрузка до 100 кг. Нажимной тормоз. Вес 5,4 кг
Акция
Стандартная
4 800.00
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6
Самокат Trolo Quantum Air
Самокат Trolo Quantum Air. Нагрузка до 100 кг. Нажимной тормоз. Вес 5,6 кг
Акция
Стандартная
4 800.00
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2
Самокат Trolo LUX Quantum II с двумя амортизаторами
Стандартная
Ваша цена
5 500.00
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2
Самокат Trolo LUX Quantum 2018
Акция
Стандартная
4 800.00
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4
Самокат Trolo Comfort
Стандартная
Ваша цена
5 700.00
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4
Самокат Trolo RAPTOR
Акция
Стандартная
4 500.00
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