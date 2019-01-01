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Двухколесные самокаты

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Самокат BLADE Sport Air Cross 230 mm  6

Самокат BLADE Sport Air Cross 230 mm

Самокат BLADE Sport Air Cross 230 mm. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
9 500.00

Самокат BLADE Sport Air Cross Disk 230 mm  6

Самокат BLADE Sport Air Cross Disk 230 mm

Самокат BLADE Sport Air Cross Disk 230 mm. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
13 400.00

Самокат Blade Sport FunTom 230+200 (2019-2020)  6

Самокат Blade Sport FunTom 230+200 (2019-2020)

Самокат Blade Sport FunTom 230. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
7 800.00

Самокат BLADE Sport Quick 205 (2019-2020)  6

Самокат BLADE Sport Quick 205 (2019-2020)

Самокат BLADE Sport Quick 205. Рекомендуемый рост: от 125 до 180 см. Нагрузка до 100 кг
6 500.00

Самокат BLADE Kids Spark 180 mm (2019-2020)  5

Самокат BLADE Kids Spark 180 mm (2019-2020)

Самокат BLADE Kids Spark 180 mm. Рекомендуемый рост: от 120 до 170 см. Нагрузка до 100 кг
5 500.00

Самокат Blade Kids Jimmy 145 (2019-2020)  5

Самокат Blade Kids Jimmy 145 (2019-2020)

Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 145. Рекомендуемый рост: от 110 до 155 см. Нагрузка до 100 кг
4 900.00

Самокат Blade Kids Jimmy 125 (2019-2020)  5

Самокат Blade Kids Jimmy 125 (2019-2020)

Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 125. Рекомендуемый рост: от 100-145 см. Нагрузка до 100 кг
4 500.00

Самокат Blade Kids Jimmy 125  9

Самокат Blade Kids Jimmy 125

Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 125. Рекомендуемый рост: от 77 до 95 см. Нагрузка до 100 кг
3 800.00

Самокат Blade Sport Spark 180  12

Самокат Blade Sport Spark 180

Самокат Blade Sport Spark 180. Рекомендуемый рост: от 82 до 100 см. Нагрузка до 100 кг
5 900.00

Самокат Blade Sport Quick 205  9

Самокат Blade Sport Quick 205

Самокат Blade Sport Quick 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 105 см. Нагрузка до 120 кг
4 500.00

Самокат Blade Sport Fresh 205  9

Самокат Blade Sport Fresh 205

Самокат Blade Sport Fresh 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 104 см. Нагрузка до 120 кг
5 000.00

Самокат Blade Sport FunTom 230  9

Самокат Blade Sport FunTom 230

Самокат Blade Sport FunTom 230. Рекомендуемый рост: от 86 до 105 см. Нагрузка до 120 кг
5 000.00

Самокат Blade Sport Air City 205  8

Самокат Blade Sport Air City 205

Самокат с надувными колесами Blade Sport Air City 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 104 см. Нагрузка до 120 кг
7 800.00

Самокат Blade Sport Brake City 205  8

Самокат Blade Sport Brake City 205

Самокат с надувными колесами Blade Sport Brake City 205. Рекомендуемый рост: от 130 см до 190 см
9 500.00

Самокат Blade Sport Brake City LMT  7

Самокат Blade Sport Brake City LMT

Самокат с бескамерными колесами Blade Sport Brake City LMT. Рекомендуемый рост: от 130 см до 190 см
12 500.00

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