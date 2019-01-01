СпортУгол - интернет-магазин спортивных товаров
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Двухколесные самокаты
Двухколесные самокаты
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6
Самокат BLADE Sport Air Cross 230 mm
Самокат BLADE Sport Air Cross 230 mm. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
Стандартная
Спецпредложение
9 500.00
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6
Самокат BLADE Sport Air Cross Disk 230 mm
Самокат BLADE Sport Air Cross Disk 230 mm. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
Стандартная
Спецпредложение
13 400.00
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6
Самокат Blade Sport FunTom 230+200 (2019-2020)
Самокат Blade Sport FunTom 230. Рекомендуемый рост: от 130-190 см. Нагрузка до 130 кг
Стандартная
Спецпредложение
7 800.00
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6
Самокат BLADE Sport Quick 205 (2019-2020)
Самокат BLADE Sport Quick 205. Рекомендуемый рост: от 125 до 180 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
6 500.00
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5
Самокат BLADE Kids Spark 180 mm (2019-2020)
Самокат BLADE Kids Spark 180 mm. Рекомендуемый рост: от 120 до 170 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
5 500.00
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5
Самокат Blade Kids Jimmy 145 (2019-2020)
Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 145. Рекомендуемый рост: от 110 до 155 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
4 900.00
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5
Самокат Blade Kids Jimmy 125 (2019-2020)
Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 125. Рекомендуемый рост: от 100-145 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
4 500.00
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9
Самокат Blade Kids Jimmy 125
Детский двухколесный самокат Blade Kids Jimmy 125. Рекомендуемый рост: от 77 до 95 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
3 800.00
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12
Самокат Blade Sport Spark 180
Самокат Blade Sport Spark 180. Рекомендуемый рост: от 82 до 100 см. Нагрузка до 100 кг
Стандартная
Ваша цена
5 900.00
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9
Самокат Blade Sport Quick 205
Самокат Blade Sport Quick 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 105 см. Нагрузка до 120 кг
Стандартная
4 500.00
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9
Самокат Blade Sport Fresh 205
Самокат Blade Sport Fresh 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 104 см. Нагрузка до 120 кг
Стандартная
Ваша цена
5 000.00
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9
Самокат Blade Sport FunTom 230
Самокат Blade Sport FunTom 230. Рекомендуемый рост: от 86 до 105 см. Нагрузка до 120 кг
Стандартная
Спецпредложение
5 000.00
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8
Самокат Blade Sport Air City 205
Самокат с надувными колесами Blade Sport Air City 205. Рекомендуемый рост: от 86 до 104 см. Нагрузка до 120 кг
Стандартная
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7 800.00
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8
Самокат Blade Sport Brake City 205
Самокат с надувными колесами Blade Sport Brake City 205. Рекомендуемый рост: от 130 см до 190 см
Стандартная
Ваша цена
9 500.00
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7
Самокат Blade Sport Brake City LMT
Самокат с бескамерными колесами Blade Sport Brake City LMT. Рекомендуемый рост: от 130 см до 190 см
Стандартная
Ваша цена
12 500.00
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