Велотренажеры
Велотренажер двойной DFC B804 dual bikeДвойной велотренажер DFC B804 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Велотренажер вертикальный DFC B621BВаша цена на сайте! Вертикальный велотренажер DFC B621B с компьютером. Вес пользователя до 100 кг. Маховик 6кг
Велотренажер вертикальный DFC B504BВертикальный велотренажер DFC B504B с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
Велотренажер вертикальный DFC VT-8013 / B8013Ваша цена 4500 руб. Вертикальный велотренажер DFC VT-8013 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
Велотренажер вертикальный DFC B210Ваша цена 4700 руб. Вертикальный велотренажер DFC B210 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
Велотренажер вертикальный DFC B209Вертикальный велотренажер DFC B209 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
Велотренажер спин-байк DFC B5015Ваша цена 13490 руб. Спин-байк DFC B5015 с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 13 кг
Механический вертикальный Велотренажер DFC B8003Ваша цена 4500 руб. Механический Велотренажер DFC B8003 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
Велотренажер X-Bike DFC B211BВелотренажер с компьютером DFC B211B. Вес пользователя до 100 кг
Магнитный вертикальный велотренажер DFC B801BМагнитный Велотренажер DFC B801B с компьютером. Вес пользователя до 110 кг. Маховик 5 кг
Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B801RМагнитный Велотренажер DFC B801R с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 5 кг
Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B8729RМагнитный Велотренажер DFC B8729R с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 5 кг
Мини велотренажер DFC MINI Bike B8107Мини велотренажер DFC MINI Bike B8107 с компьютером. Электропривод педалей. Пульт управления
Велотренажер двойной dual bike DFC B6009Двойной велотренажер DFC B6009 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B10CEМини велотренажер DFC B10CE с компьютером. Электропривод педалей. Пульт управления
Мини велотренажер DFC SC-W002EМини велотренажер DFC SC-W002E с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B1.2WМини велотренажер DFC B1.2W с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Велотренажер двойной dual bike DFC B6010Двойной велотренажер DFC B6010. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B1.2Мини велотренажер DFC B1.2 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B8207AМини велотренажер DFC B8207A с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B8207Мини велотренажер DFC B8207 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Велотренажер двойной dual bike DFC B6008Двойной велотренажер DFC B6008. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B1.12Мини велотренажер DFC B1.12 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC B8207BМини велотренажер DFC B8207B с дисплеем. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC SC-W002XМини велотренажер DFC SC-W002X. Механическая регулировка нагрузки
Мини велотренажер DFC W003XМини велотренажер DFC W003X. Механическая регулировка нагрузки
Велотренажер Спин-байк DFC V10 / B10Спин-байк DFC V10 / B10 с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 18 кг
Велотренажер Спин-байк DFC B3308Спин-байк DFC B3308 с компьютером. Вес пользователя до 130 кг. Маховик 18 кг
Велотренажер Спин-байк DFC B5250Спин-байк DFC B5250 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг. Маховик 15 кг
Велотренажер Спин-байк DFC B3306Спин-байк DFC B3306 с компьютером. Вес пользователя до 130 кг. Маховик 13 кг
Велотренажер - разновидность кардиотренажеров, предназначенные для укрепления сердечной мышцы и поддержания в тонусе других групп мышц. Велотренажер - эффективное средство для похудения. Если Вы хотите быть здоровым, выносливым и сильным, но по каким-то причинам не можете заниматься на улице или в фитнесзале (также можно совмещать), то велотренажер оптимальный выбор. В нашем магазине представлен широкий выбор велотренажеров для дома и для залов. Можно выбрать горизонтальный, вертикальный или портативный велотренажер. Также имеются в наличии велотренажеры с различной системой нагрузки - магнитной, электромагнитной, ременной, колодочной. Программируемые велотренажеры позволят подобрать оптимальную программу тренировки, предварительно обсудив ее со специалистом или с лечащим врачом.
Велотренажер можно купить как взрослому, так и ребенку - можно подобрать в соответствии с весом человека. Есть модели, которые подойдут людям с болезнями суставов, атрофией мышц, людям преклонного возраста (проконсультируйтесь с врачом).
Все велотренажеры высокого качества и имеют гарантию производителя.