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Велотренажеры

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Велотренажер двойной DFC B804 dual bike  6

Велотренажер двойной DFC B804 dual bike

Двойной велотренажер DFC B804 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
3 990.00

Велотренажер вертикальный DFC B621B  8

Велотренажер вертикальный DFC B621B

Ваша цена на сайте! Вертикальный велотренажер DFC B621B с компьютером. Вес пользователя до 100 кг. Маховик 6кг
13 990.00

Велотренажер вертикальный DFC B504B  8

Велотренажер вертикальный DFC B504B

Вертикальный велотренажер DFC B504B с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
8 490.00

Велотренажер вертикальный DFC VT-8013 / B8013  3

Велотренажер вертикальный DFC VT-8013 / B8013

Ваша цена 4500 руб. Вертикальный велотренажер DFC VT-8013 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
5 190.00

Велотренажер вертикальный DFC B210  8

Велотренажер вертикальный DFC B210

Ваша цена 4700 руб. Вертикальный велотренажер DFC B210 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
5 090.00

Велотренажер вертикальный DFC B209  8

Велотренажер вертикальный DFC B209

Вертикальный велотренажер DFC B209 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
4 790.00

Велотренажер спин-байк DFC B5015  5

Велотренажер спин-байк DFC B5015

Ваша цена 13490 руб. Спин-байк DFC B5015 с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 13 кг
14 990.00

Механический вертикальный Велотренажер DFC B8003  4

Механический вертикальный Велотренажер DFC B8003

Ваша цена 4500 руб. Механический Велотренажер DFC B8003 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг.
4 790.00

Велотренажер X-Bike DFC B211B  9

Велотренажер X-Bike DFC B211B

Велотренажер с компьютером DFC B211B. Вес пользователя до 100 кг
5 690.00

Магнитный вертикальный велотренажер DFC B801B  5

Магнитный вертикальный велотренажер DFC B801B

Магнитный Велотренажер DFC B801B с компьютером. Вес пользователя до 110 кг. Маховик 5 кг
22 990.00

Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B801R  8

Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B801R

Магнитный Велотренажер DFC B801R с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 5 кг
30 990.00

Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B8729R  6

Магнитный горизонтальный велотренажер DFC B8729R

Магнитный Велотренажер DFC B8729R с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 5 кг
25 990.00

Мини велотренажер DFC MINI Bike B8107  7

Мини велотренажер DFC MINI Bike B8107

Мини велотренажер DFC MINI Bike B8107 с компьютером. Электропривод педалей. Пульт управления
8 490.00

Велотренажер двойной dual bike DFC B6009  3

Велотренажер двойной dual bike DFC B6009

Двойной велотренажер DFC B6009 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
3 990.00

Мини велотренажер DFC B10CE  6

Мини велотренажер DFC B10CE

Мини велотренажер DFC B10CE с компьютером. Электропривод педалей. Пульт управления
7 590.00

Мини велотренажер DFC SC-W002E  1

Мини велотренажер DFC SC-W002E

Мини велотренажер DFC SC-W002E с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
3 190.00

Мини велотренажер DFC B1.2W  4

Мини велотренажер DFC B1.2W

Мини велотренажер DFC B1.2W с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
2 990.00

Велотренажер двойной dual bike DFC B6010  3

Велотренажер двойной dual bike DFC B6010

Двойной велотренажер DFC B6010. Механическая регулировка нагрузки
2 790.00

Мини велотренажер DFC B1.2  4

Мини велотренажер DFC B1.2

Мини велотренажер DFC B1.2 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
2 890.00

Мини велотренажер DFC B8207A  6

Мини велотренажер DFC B8207A

Мини велотренажер DFC B8207A с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
2 790.00

Мини велотренажер DFC B8207  5

Мини велотренажер DFC B8207

Мини велотренажер DFC B8207 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
2 690.00

Велотренажер двойной dual bike DFC B6008  3

Велотренажер двойной dual bike DFC B6008

Двойной велотренажер DFC B6008. Механическая регулировка нагрузки
1 990.00

Мини велотренажер DFC B1.12  4

Мини велотренажер DFC B1.12

Мини велотренажер DFC B1.12 с компьютером. Механическая регулировка нагрузки
1 990.00

Мини велотренажер DFC B8207B  6

Мини велотренажер DFC B8207B

Мини велотренажер DFC B8207B с дисплеем. Механическая регулировка нагрузки
1 890.00

Мини велотренажер DFC SC-W002X  1

Мини велотренажер DFC SC-W002X

Мини велотренажер DFC SC-W002X. Механическая регулировка нагрузки
1 890.00

Мини велотренажер DFC W003X  3

Мини велотренажер DFC W003X

Мини велотренажер DFC W003X. Механическая регулировка нагрузки
1 290.00

Велотренажер Спин-байк DFC V10 / B10  3

Велотренажер Спин-байк DFC V10 / B10

Спин-байк DFC V10 / B10 с компьютером. Вес пользователя до 120 кг. Маховик 18 кг
26 990.00

Велотренажер Спин-байк DFC B3308  9

Велотренажер Спин-байк DFC B3308

Спин-байк DFC B3308 с компьютером. Вес пользователя до 130 кг. Маховик 18 кг
22 990.00

Велотренажер Спин-байк DFC B5250  5

Велотренажер Спин-байк DFC B5250

Спин-байк DFC B5250 с компьютером. Вес пользователя до 100 кг. Маховик 15 кг
19 990.00

Велотренажер Спин-байк DFC B3306  14

Велотренажер Спин-байк DFC B3306

Спин-байк DFC B3306 с компьютером. Вес пользователя до 130 кг. Маховик 13 кг
19 990.00

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Велотренажер - разновидность кардиотренажеров, предназначенные для укрепления сердечной мышцы и поддержания в тонусе других групп мышц. Велотренажер - эффективное средство для похудения. Если Вы хотите быть здоровым, выносливым и сильным, но по каким-то причинам не можете заниматься на улице или в фитнесзале (также можно совмещать), то велотренажер оптимальный выбор. В нашем магазине представлен широкий выбор велотренажеров для дома и для залов. Можно выбрать горизонтальный, вертикальный или портативный велотренажер. Также имеются в наличии велотренажеры с различной системой нагрузки - магнитной, электромагнитной, ременной, колодочной. Программируемые велотренажеры позволят подобрать оптимальную программу тренировки, предварительно обсудив ее со специалистом или с лечащим врачом.
Велотренажер можно купить как взрослому, так и ребенку - можно подобрать в соответствии с весом человека. Есть модели, которые подойдут людям с болезнями суставов, атрофией мышц, людям преклонного возраста (проконсультируйтесь с врачом).
Все велотренажеры высокого качества и имеют гарантию производителя.

 

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