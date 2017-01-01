Велотренажер - разновидность кардиотренажеров, предназначенные для укрепления сердечной мышцы и поддержания в тонусе других групп мышц. Велотренажер - эффективное средство для похудения. Если Вы хотите быть здоровым, выносливым и сильным, но по каким-то причинам не можете заниматься на улице или в фитнесзале (также можно совмещать), то велотренажер оптимальный выбор. В нашем магазине представлен широкий выбор велотренажеров для дома и для залов. Можно выбрать горизонтальный, вертикальный или портативный велотренажер. Также имеются в наличии велотренажеры с различной системой нагрузки - магнитной, электромагнитной, ременной, колодочной. Программируемые велотренажеры позволят подобрать оптимальную программу тренировки, предварительно обсудив ее со специалистом или с лечащим врачом.

Велотренажер можно купить как взрослому, так и ребенку - можно подобрать в соответствии с весом человека. Есть модели, которые подойдут людям с болезнями суставов, атрофией мышц, людям преклонного возраста (проконсультируйтесь с врачом).

Все велотренажеры высокого качества и имеют гарантию производителя.



