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Эллиптические тренажеры

Эллипсоиды с гарантией в интернет-магазине Спортугол
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Эллиптический тренажер DFC-E801ET  4

Эллиптический тренажер DFC-E801ET

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E801ET. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
30 990.00

Эллиптический тренажер DFC E8732HP  5

Эллиптический тренажер DFC E8732HP

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E8732HP. Маховик 7 кг. Компьютер. Вес пользователя 130 кг
29 990.00

Эллиптический тренажер DFC E605E  9

Эллиптический тренажер DFC E605E

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E605E. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг
27 990.00

Эллиптический тренажер DFC E601ET  7

Эллиптический тренажер DFC E601ET

25000 руб. Магнитный эллипсоид DFC E601ET. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
27 990.00

Эллиптический тренажер DFC E8732H  6

Эллиптический тренажер DFC E8732H

24000 руб. Магнитный эллипсоид DFC E8732H. Маховик 7 кг. Компьютер. Вес пользователя 130 кг
26 990.00

Эллиптический тренажер DFC E608E  6

Эллиптический тренажер DFC E608E

22900 руб. Магнитный эллипсоид DFC E608E. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
25 990.00

Эллиптический тренажер DFC E8516H1  2

Эллиптический тренажер DFC E8516H1

Магнитный эллипсоид DFC E8516H1. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
15 990.00

Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE CH A  9

Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE CH A

Эллипсоид - степпер DFC CHALLENGE CH A. Маховик 6,5 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг.
14 990.00

Эллиптический тренажер DFC Challenge Climber 1.0  10

Эллиптический тренажер DFC Challenge Climber 1.0

Эллипсоид DFC Challenge Climber 1.0. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг.
13 990.00

Эллиптический тренажер DFC TF-3.2H / E3.2H  1

Эллиптический тренажер DFC TF-3.2H / E3.2H

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC TF-3.2H. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
12 990.00

Эллиптический тренажер DFC E5080  4

Эллиптический тренажер DFC E5080

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E5080. Маховик 4 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
12 490.00

Эллиптический тренажер DFC E503H  11

Эллиптический тренажер DFC E503H

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E503H. Длина шага 28 см. Маховик 3 кг. Компьютер.
10 990.00

Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE E8018  5

Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE E8018

Выберите свою цену! Механический эллипсоид со степпером DFC CHALLENGE E8018. Маховик 7 кг. Компьютер
17 990.00

Магнитный эллиптический тренажер DFC 3.5H-2  5

Магнитный эллиптический тренажер DFC 3.5H-2

Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC 3.5H-2. Маховик 4 кг. Компьютер
9 990.00

Эллиптический тренажер DFC E8.2A  3

Эллиптический тренажер DFC E8.2A

Выберите свою цену! Эллипсоид DFC E8.2A. Маховик 5 кг. Компьютер
9 490.00

Эллиптический тренажер DFC 8.2  3

Эллиптический тренажер DFC 8.2

Выберите свою цену! Эллипсоид DFC 8.2. Переднее расположение маховика. Компьютер
7 990.00

Эллиптический тренажер DFC E501  9

Эллиптический тренажер DFC E501

Эллипсоид DFC E501. Без маховика. Компьютер
6 590.00

Эллиптический тренажер механический Body Sculpture BE-5920 HХ  2

Эллиптический тренажер механический Body Sculpture BE-5920 HХ

Выберите свою цену! Эллипсоид Body Sculpture BE-5920HХ механический. Ременная система нагрузки
25 990.00

Эллипсоид SportElite SE-E960G  1

Эллипсоид SportElite SE-E960G

Выберите свою цену! Эллипсоид SportElite SE-E960G программируемый. Магнитный. Маховик задний 6 кг.
25 990.00

Эллипсоид SportElite SE-602  2

Эллипсоид SportElite SE-602

Эллипсоид SportElite SE-602. Магнитный. Маховик задний 7 кг.
17 490.00

Эллипсоид SportElite SE-703  3

Эллипсоид SportElite SE-703

Выберите свою цену! Эллипсоид SportElite SE-703. Магнитный. Маховик задний 7 кг.
21 490.00

Эллипсоид SportElite SE-304  3

Эллипсоид SportElite SE-304

Эллипсоид SportElite SE-304. Магнитный. Маховик задний 6 кг.
12 990.00

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6700 H  2

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6700 H

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6700H. Магнитный. Маховик 9 кг.
31 990.00

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6760GJ  1

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6760GJ

Эллипсоид Body Sculpture BE-6760GJ программируемый. Магнитный. Маховик 8,2 кг.
27 990.00

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6800D  2

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6800D

Эллипсоид Body Sculpture BE-6800D. Магнитный. Маховик 8,2 кг.
25 990.00

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-1720  1

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-1720

Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-1720. Магнитный. Длина шага 30 см.
14 490.00

Эллипсоид SportElite SE-800HP  2

Эллипсоид SportElite SE-800HP

Эллипсоид SportElite SE-800HP. Магнитный.
28 990.00

Эллипсоид SportElite SE-E502D  5

Эллипсоид SportElite SE-E502D

Эллипсоид SportElite SE-E502D. Магнитный. Задний маховик весом 9 кг.
31 490.00

Эллипсоид SportElite SE-E760G  2

Эллипсоид SportElite SE-E760G

Эллипсоид SportElite SE-E760G программируемый. Магнитный. Задний маховик весом 11 кг.
39 990.00

Эллипсоид SportElite SE-E954D  6

Эллипсоид SportElite SE-E954D

Эллипсоид SportElite SE-E954D программируемый. Магнитный, с передним приводом.
35 990.00

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