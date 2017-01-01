СпортУгол - интернет-магазин спортивных товаров
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Эллиптические тренажеры
Эллиптические тренажеры
Эллипсоиды с гарантией в интернет-магазине Спортугол
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4
Эллиптический тренажер DFC-E801ET
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E801ET. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
Стандартная
Ваша цена
30 990.00
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5
Эллиптический тренажер DFC E8732HP
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E8732HP. Маховик 7 кг. Компьютер. Вес пользователя 130 кг
Стандартная
Ваша цена
29 990.00
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9
Эллиптический тренажер DFC E605E
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E605E. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг
Стандартная
Ваша цена
27 990.00
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7
Эллиптический тренажер DFC E601ET
25000 руб. Магнитный эллипсоид DFC E601ET. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
Стандартная
Ваша цена
27 990.00
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6
Эллиптический тренажер DFC E8732H
24000 руб. Магнитный эллипсоид DFC E8732H. Маховик 7 кг. Компьютер. Вес пользователя 130 кг
Стандартная
Ваша цена
26 990.00
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6
Эллиптический тренажер DFC E608E
22900 руб. Магнитный эллипсоид DFC E608E. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 110 кг
Стандартная
Ваша цена
25 990.00
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2
Эллиптический тренажер DFC E8516H1
Магнитный эллипсоид DFC E8516H1. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
Стандартная
Ваша цена
15 990.00
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9
Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE CH A
Эллипсоид - степпер DFC CHALLENGE CH A. Маховик 6,5 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг.
Стандартная
Ваша цена
14 990.00
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10
Эллиптический тренажер DFC Challenge Climber 1.0
Эллипсоид DFC Challenge Climber 1.0. Маховик 5 кг. Компьютер. Вес пользователя 120 кг.
Стандартная
Ваша цена
13 990.00
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1
Эллиптический тренажер DFC TF-3.2H / E3.2H
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC TF-3.2H. Маховик 6 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
Стандартная
Ваша цена
12 990.00
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4
Эллиптический тренажер DFC E5080
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E5080. Маховик 4 кг. Компьютер. Вес пользователя 100 кг
Стандартная
Ваша цена
12 490.00
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11
Эллиптический тренажер DFC E503H
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC E503H. Длина шага 28 см. Маховик 3 кг. Компьютер.
Стандартная
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10 990.00
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5
Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE E8018
Выберите свою цену! Механический эллипсоид со степпером DFC CHALLENGE E8018. Маховик 7 кг. Компьютер
Стандартная
Ваша цена
17 990.00
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5
Магнитный эллиптический тренажер DFC 3.5H-2
Выберите свою цену! Магнитный эллипсоид DFC 3.5H-2. Маховик 4 кг. Компьютер
Стандартная
Ваша цена
9 990.00
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3
Эллиптический тренажер DFC E8.2A
Выберите свою цену! Эллипсоид DFC E8.2A. Маховик 5 кг. Компьютер
Стандартная
Ваша цена
9 490.00
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3
Эллиптический тренажер DFC 8.2
Выберите свою цену! Эллипсоид DFC 8.2. Переднее расположение маховика. Компьютер
Стандартная
Ваша цена
7 990.00
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9
Эллиптический тренажер DFC E501
Эллипсоид DFC E501. Без маховика. Компьютер
Ваша цена
Стандартная
6 590.00
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2
Эллиптический тренажер механический Body Sculpture BE-5920 HХ
Выберите свою цену! Эллипсоид Body Sculpture BE-5920HХ механический. Ременная система нагрузки
Стандартная
Ваша цена
25 990.00
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1
Эллипсоид SportElite SE-E960G
Выберите свою цену! Эллипсоид SportElite SE-E960G программируемый. Магнитный. Маховик задний 6 кг.
Стандартная
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25 990.00
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2
Эллипсоид SportElite SE-602
Эллипсоид SportElite SE-602. Магнитный. Маховик задний 7 кг.
Стандартная
Ваша цена
17 490.00
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3
Эллипсоид SportElite SE-703
Выберите свою цену! Эллипсоид SportElite SE-703. Магнитный. Маховик задний 7 кг.
Стандартная
Ваша цена
21 490.00
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3
Эллипсоид SportElite SE-304
Эллипсоид SportElite SE-304. Магнитный. Маховик задний 6 кг.
Стандартная
Ваша цена
12 990.00
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2
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6700 H
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6700H. Магнитный. Маховик 9 кг.
Стандартная
Ваша цена
31 990.00
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1
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6760GJ
Эллипсоид Body Sculpture BE-6760GJ программируемый. Магнитный. Маховик 8,2 кг.
Стандартная
Ваша цена
27 990.00
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2
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-6800D
Эллипсоид Body Sculpture BE-6800D. Магнитный. Маховик 8,2 кг.
Стандартная
Ваша цена
25 990.00
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1
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-1720
Эллиптический тренажер Body Sculpture BE-1720. Магнитный. Длина шага 30 см.
Стандартная
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14 490.00
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2
Эллипсоид SportElite SE-800HP
Эллипсоид SportElite SE-800HP. Магнитный.
Стандартная
Ваша цена
28 990.00
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5
Эллипсоид SportElite SE-E502D
Эллипсоид SportElite SE-E502D. Магнитный. Задний маховик весом 9 кг.
Ваша цена
Стандартная
31 490.00
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2
Эллипсоид SportElite SE-E760G
Эллипсоид SportElite SE-E760G программируемый. Магнитный. Задний маховик весом 11 кг.
Стандартная
Ваша цена
39 990.00
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6
Эллипсоид SportElite SE-E954D
Эллипсоид SportElite SE-E954D программируемый. Магнитный, с передним приводом.
Стандартная
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35 990.00
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